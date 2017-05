En annan Zorn

Anders Zorn (1860–1920) samlade på Rembrandts etsningar. Konsthistorikern Karl Asplund samtalade en gång med Zorn framför hans samling. ”Det finns bara två etsare i världen, Rembrandt och jag”, lärde Zorn ha sagt. Ett ögonblick senare rättade han sig själv: ”Nej, det finns bara en.” Asplund vågade aldrig fråga vem Zorn menade.

Anekdoten, hur den än tolkas, avspeglar klart Zorns ego. Historien åberopades under pressvisningen av ”En annan Zorn” på Sven-Harrys konstmuseum. I den sparsmakade presentationen ingår lite av varje. Bronsfigurerna ”Moraflicka” och ”Den sönderslagna krukan” visar på Zorns ursprungliga önskan att ägna sig åt tredimensionell konst. Det blev dock duk och papper som han huvudsakligen uttryckte sig på. Han växlade obehindrat mellan den omedelbara akvarellen och den mer trögflytande oljan, och lyckades fånga det outsägliga såväl i snabba, spontana, små skisser som i välplanerade målningar i större format.

Från de grafiska bladen sneglar prins Eugen, änkedrottningen Sophia, president Theodore Roosevelt och Zorn själv, iklädd sin vargskinnspäls. Det är hans kända motiv. Zorns internationella rykte vilade ursprungligen på hans porträtt. Industrimagnater, bankirer, politiker (inklusive tre amerikanska presidenter) satsade stora pengar för att avbildas av honom. Det var inte bara den yttre likheten utan något av den avporträtterades personlighet som lämnade sitt unika avtryck på dukarna.

Anders Zorn, ”Cigarettrökerskan”, 1892, olja på duk. Foto: Sven-Harrys konstmuseum

Det är de informella porträtten som fängslar allra mest. Framför ”Cigarettrökerskan” anar man nästan röklukten. I ”Spetssöm” gestaltas de arbetande kvinnornas gemenskap. Landskapsbilderna utgör i sin tur vittnesmål från Zorns många resor. ”Trädgård i Alger”, ”Motiv från Bosporen”, ”Gondol i Venedig” är en resebok i bildform. Få har lyckats som Zorn att återge vattnets rörelse, dess glittrande yta och ljusreflexer. I det kollektiva minnet lever han dessutom vidare som en idealiserande men suverän folklivsskildrare, och inte minst nakenmålare med oräkneliga aktstudier på sitt konto. Zorn studerade sina motiv i stark dager och lät naturens och kroppens färger smälta samman i ett finstämt valörmåleri.

Den lockande utställningstiteln till trots är det ingen annan än just den gängse bilden av Zorns skapande som kommer fram. Den utomäktenskapliga sonen till en fattig kvinna från Mora och en tysk bryggmästare hade en gudabenådad målartalang. Det vet vi redan om. Och detta bekräftas återigen. Inga kritiska frågor ställs. Inga nya perspektiv grävs fram. Det mest djärva i den hovsamma presentationen skulle i så fall vara ett fåtal av Zorns tills ganska nyligen okända fotografier. Det är dock knappast särskilt vågat med dessa glesa inslag, som för det mesta hänvisats till trappuppgången. I början av 1960-talet upptäcktes tusentals fotonegativ på Zorngården. Det var dock först långt senare som ett urval av nyframtagna bilder visades för omvärlden. Regissören Staffan Lamm såg till att materialet lämnade arkivet. Resultatet blev en fotobok och en dokumentär. Under sommaren 2015 visades även den omfattande utställningen ”Zorn och kameran” på Fotografiska, där Nationalmuseums Per Hedström bistod med sin konsthistoriska kompetens som curator.

Anders Zorn, ”Fors under gammal stenbro”, 1884, akvarell. Foto: Zornmuseet, Mora

Att studera Zorns pensel är sällan tråkigt. Hans akvareller är virtuosa uppvisningar av vattenfärgens obegränsade möjligheter. Paletten i oljemålningarna förbryllar med sin träffsäkerhet. I grafiken tävlar han med själva Rembrandt. En Zornutställning är därför både enkel och svår att arrangera. Hans skapande utgör ett kapitel för sig i svensk konsthistoria och fortsätter att locka gamla beundrare och nya entusiaster. Zorns namn förekommer ofta både i nationella och internationella sammanhang. Under besöket på Sven-Harrys konstmuseum drabbas man definitivt åter av hans oomtvistliga talang att med några bestämda penseldrag fastnagla framrusande ögonblick. Utställningen som helhet lämnar dock inga omistliga spår i minnet. Zorn liknar Zorn här. Han är knappast ”en annan”.