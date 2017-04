Några av skådespelarna i "Fear of the walking dead". Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Tv-serien "Fear of the walking dead", den fristående avstickarserien till långköraren "The walking dead" återkommer med en tredje säsong i juni. Och redan nu står det klart att det även blir en fjärde säsong, skriver Variety.

Serien, som utspelar sig på båda sidor om gränsen mellan USA och Mexiko under en zombiefarsot, kämpade med vikande tittarsiffror under förra året, men är fortfarande tv-kanalen AMC:s näst mest sedda program.

I Sverige visas serien av strömningstjänsten HBO Nordic.