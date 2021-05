Kralliga kroppar, gråmulna färgkorrigeringar och slowmotion-action hör till vanligheterna i Zack Snyders steroidpumpade filmuniversum. Även om det skräpkulturella skrovmålet ”Army of the dead” är en något färgstarkare klick i filmografin är det mesta sig likt när vulgovisionären ger sin version av en festlig Las Vegas-helg.

Efter några stökiga år som konstnärlig ledare för DC Comics filmuniversum lämnar nu regissören superhjältarna för ett hybridgenreverk. Den klassiska kuppfilmen livas upp med levande döda – tänk ”Storslam i Las Vegas” i en värld av zombiefilmnestorn George A Romero, fast utan den förras elegans eller den senares samhällskritik (trots att Snyder ju långfilmsdebuterade med en nyinspelning av just Romeros konsumtionskritiska ”Dawn of the dead”).