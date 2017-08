Zlatan blir rymdhjälte – och tjänar miljoner

New York

Foto: Google

Veckans Affärers granskning från 2014 visade också att Zlatan Ibrahimović äger en fastighet i USA. Den är en del av lyxprojektet The Leonard, och ligger på Manhattan i New York. ”Det är ett projekt för att omvandla en fastighet från kommersiell till bostadslägenheter”, säger Boris Aronov, en av investerarna i projektet. En italiensk fastighetsägare omvandlar just nu byggnaden till 66 lägenheter på 2 till 4 rum. Kvadratmeterpriset ligger på cirka 115 000 kronor.

Delägarskapet i The Leonard är dolt, eftersom ägarbolaget är placerat i amerikanska skatteparadiset Delaware.