Zalandos värde kan dubblas: “Väldigt bra för Kinnevik”

Sedan årsskiftet har börsen orkat upp med strax över sju procent. De stora investmentbolagen har däremot gått betydligt bättre. Kinnevik, Industrivärden, Investor och Lundbergs har alla stigit med omkring 20 procent sedan årets början. Latour har stigit med 25 procent.

Ett antal av investmentbolagens stora portföljinnehav har gått bra. Volvo, som återfinns i portföljen hos Industrivärden, är en av de aktier i Stockholmsbörsens storbolagsindex som gått bäst i år, med en uppgång på 38 procent. Andra storbolagsaktier som återfinns i toppen är Electrolux, med en uppgång på 26 procent, och som finns i Investors portfölj.

På den tyska börsen har Zalando, Kinneviks allra största innehav, gått som tåget. Också portföljbolaget Millicom har klättrat rejält. Kinneviks egen aktie har dock inte hängt med lika väl, vilket har gjort att värdet på aktierna i de bolag som Kinnevik äger är större än värdet på själva Kinnevik. Investmentbolaget sticker därmed ut bland de stora investmentbolagen med den högsta så kallade substansrabatten. Den ligger nu på omkring 20 procent.

Anledningen till det är inte att investerarna misstror Kinneviks förmåga att förvalta sina aktier, förklarar Stefan Wård, analytiker på Swedbank Markets. Istället är det andelen onoterade innehav, som i Kinnevik ligger på omkring en tiondel av portföljen, som marknaden inte sätter någon prislapp på.

– Det gör att rabatten varierar så pass mycket och kan se hög ut. Jag tror den kommer att komma ned lite framöver, säger Stefan Wård.

Trots det är han, ”starkt positiv”, till Kinnevik.

– Jag tror att värdet på Zalando kan dubblas på två till tre års sikt, vilket är väldigt bra för Kinnevik.

De mer traditionella investmentbolagen Industrivärden och Investor handlas också till rabatt. I Industrivärden, där bolag som Handelsbanken, SCA, Sandvik vid sidan av Volvo och ett antal ytterligare bolag trängs i portföljen, låg rabatten när bolaget senast rapporterade substansvärde på cirka 7 procent. Det är en liten minskning jämfört med i höstas.

Fördelen med investmentbolag som investering är att man som sparare ofta kan köpa en aktiekorg till rabatterat pris.

I Investor - giganten bland investmentbolagen - är rabatten högre, 14 procent. Det är dock en liten minskning jämfört med i höstas, då rabatten låg på 16 procent.

I Melker Schörling har däremot den egna aktiekursen inte med portföljbolagens utveckling, och en premie har vänts till rabatt på 4 procent under det senaste året. Med premie menas att du får betala mer för ett investmentbolags aktiekorg än vad korgen skulle vara värd om du köpt den själv. I investmentbolaget Lundbergs måste investeraren exempelvis betala 683 kronor per aktie, för något som endast är värt 613 kronor per aktie (per den 31 maj).

Det är viktigt att titta på vilka innehav de har så att du vet vad du blir delägare i innan du trycker på köpknappen.

Annars är just fördelen med investmentbolag som investering är att man som sparare ofta kan köpa en aktiekorg till rabatterat pris. De kan i viss mån jämföras med Sverigefonder, men är betydligt smalare. Maria Landeborn, sparekonom på Skandia, tycker att investmentbolagen särskilt passar nybörjarinvesteraren. Men precis som alltid är det viktigt att göra sin hemläxa.

– Olika investmentbolag kan ha väldigt olika portföljer, och det är viktigt att titta på vilka innehav de har så att du vet vad du blir delägare i innan du trycker på köpknappen. Substansrabatten varierar över tid och om möjligt är det bättre att köpa när rabatten är hög, säger hon.

Kinnevik:

Uppgång sedan årsskiftet: 20 %

Totalt substansvärde per aktie: 289 kr (per den 31 mars 2017)

Aktiekurs per den 31 mars: 239 kr

Substansrabatt: 20 %

Industrivärlden:

Uppgång sedan årsskiftet: 22 %

Totalt substansvärde per aktie: 220 kronor (31 maj 2017)

Stängningskurs 31 maj 2017: 205 kr

Substansrabatt: 7 %

Investor:

Uppgång sedan årsskiftet: 21 %

Substansvärde per aktie: 432 kronor (31 mars)

Stängningskurs 31 mars: 377 kronor

Substansrabatt 31 mars: 14 %

Lundebergs:

Uppgång sedan årsskiftet: 22 %

Substansvärde per aktie: 613 kronor (15 maj)

Stängningskurs 15 maj: 683 kronor

Premie per den 3 april: 11 %

Melker Schörling:

Uppgång sedan årsskiftet: 4 %

Substansvärde per aktie: 581 kr (27 juni 2017)

Stängningskurs den 27 juni 2017: 557 kr

Substansrabatt: 4 %

Öresund:

Uppgång sedan årsskiftet: 0,6 %

Substansvärde per aktie: 129 kr (31 maj )

Stängningskurs den 31 maj: 152 kr

Premie: 15 %

Creades:

Uppgång sedan årsskiftet: 14 %

Substansvärde per aktie: 274 kronor (31 maj 2017)

Stängningskurs 31 maj 2017: 267 kronor

Substansrabatt: 3 %

Latour:

Uppgång sedan årsskiftet: 25 %

Substansvärde per aktie: 96,50 kr (juni 2017)

Stängningskurs 1 juni 2017: 102,50 kr

Premie: 6 %

Fotnot: Vi har använt oss av de senast kända substansvärdena, i flera fall från utgången av Q1 2017. Substansvärdet och kursen - och därmed rabatten - kan ha ändrats sedan dess.