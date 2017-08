Ytterligare två ofredande på ungdomsfestival

Evenemanget We are Sthlm pågår för fullt i Kungsträdgården i Stockholm. Förra året anmäldes 19 fall av sexövergrepp. I år är fler poliser och annan säkerhetspersonal på plats och nytt är att även övervakningskameror sätts upp. Bilden togs under fjolårets festival. Foto: Anders Wiklund/TT

Två fall av sexuellt ofredande och elva misstänka narkotikabrott har anmälts på ungdomsfestivalen We are Sthlm i centrala Stockholm under fredagskvällen. Kvällen betraktas ändå som lugn av polisen.

– Hade det varit stökigt hade vi fått den informationen, utan festivalen har flugit under radarn och det innebär att det varit förhållandevis lugnt, säger Patrik Eriksson, befäl vid polisens ledningscentral i Stockholm, till TT.

Enligt polisens hemsida har narkotikahundar i den offentliga miljön varit ett framgångsrikt arbetssätt.

Två andra misstänka fall av sexuellt ofredanden ska ha ägt rum under tisdagen, festivalens första dag.

I fjol väckte det höga antalet sexuella ofredanden under festivalen stor uppmärksamhet. Då anmäldes totalt 50 fall.