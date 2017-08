Ytterligare hål för skatteflykt täpps till

Länderna som kommer att utbyta information under 2017 är samtliga EU-länder utom Österrike och därutöver Anguilla, Argentina, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Colombia, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Guernsey, Island, Indien, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Mexiko, Montserrat, Norge, San Marino, Seychellerna, Sydafrika, Sydkorea samt Turks- och Caicosöarna.

Under 2018 tillkommer Andorra, Antigua och Barbuda, Aruba, Australien, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brasilien, Brunei, Chile, Cooköarna, Costa Rika, Curacao, Dominica, Förenade Arabemiraten, Ghana, Grenada, Hong Kong, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Kuwait, Libanon, Marshallöarna, Macao, Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, Nya Zeeland, Niue, Panama, Pakistan, Qatar, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Saudiarabien, Singapore, Sint Maarten, Schweiz, Trinidad och Tobago, Turkiet, Uruguay, Vanuatu och Österrike.

Källa: Finansdepartementet