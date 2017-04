Terrordådet vid brittiska parlamentet den 22 mars har nu krävt fem människors liv. Arkivbild. Foto: Dominic Lipinski

Därmed har dådet krävt fem människors liv. Ett tiotal personer skadades också när 52-årige Khalid Masood rammade fotgängare med en personbil och därefter knivhögg en polis innan han själv sköts ihjäl.

Terrorgruppen IS har via sina propagandakanaler hävdat att en av dess "soldater" genomförde attacken. Polisen har dock inte hittat något som tyder på att Masood haft kontakt med IS.