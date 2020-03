För en kärlekshistoria är startsekvensen så vardagsblek som den kan bli: de två huvudpersonerna Slim och Queen sitter på en diner i Cleveland och försöker ta sig igenom en dålig dejt, ihopfösta av Tinders krassa algoritmer. Slim smaskar när han äter och insisterar på att be bordsbön. Queen är en stram, avmätt ateist. Den obekväma bilresan hem verkar av allt att döma bli det sista de två kommer att se av varandra, men så tar deras kväll en ödesdiger vändning när de blir stoppade av en vit rasistisk snut. Några minuter senare ligger polisen död på marken varpå de två missmatchade protagonisterna tvingas på flykt: att skotten faktiskt avfyrades i självförsvar inser de direkt att ingen inom rättsväsendet kommer att tro på.

Melina Matsoukas första långfilm ”Queen and Slim” bygger på ett manus av Lena Waithe (Emmybelönad för sitt arbete med ljuvliga komediserien ”Master of none”) och är ett slags road movie på Black lives matter-tematik. De två kör från Ohio till New Orleans och vidare mot Floridas sydspets i förhoppningen att kunna ta sig vidare till Kuba, och ur den påtvingade närheten växer det fram en försiktig attraktion, understruken av svärmiskt foto och ett magnifikt soundtrack.