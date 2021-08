Mer än 20 efter debuten ”Sitcom” kom François Ozon förra året med den film som en gång var tänkt att bli hans första. ”Summer of 85”, regissörens nittonde fullängdare, var möjligen triggad av framgången för ”Call me by your name”, men är ytterst en filmatisering av Aidan Chambers roman ”Dance on my grave”. Ozon läste boken första gången när han var 16 år, lika gammal som dess huvudperson, och man inser fort vad som fascinerade regissören.

”Summer of 85” skildrar ett par månaders coming of age och en lika lång första förälskelse – inräknat tiden att återkalla densamma. I brännvidden för den 16 mm-kamera som ger filmen dess nostalgiska skimmer återfinns två unga män med späda bringor och känsliga själar som dras till varandra i ljuset av olika bakgrund och drivkraft. Berättarjaget är Alexis, eller Alex som han hellre kallar sig, en 16-årig allvarsman som överväger ett vanligt kneg (som hans pappa hamnarbetaren) eller satsa på gymnasiestudier med litterär inriktning (som hans skrivlärare föreslår).