Youtube-stjärnans Pride-låt: ”Något man kan festa till”

Youtube-stjärnan Thomas Sekelius gör årets Pride-låt "One more in the crowd". Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Årets färggladaste fest närmar sig. Mellan den 31 juli och 6 augusti pyntas huvudstaden i regnbågsflaggor när Stockholm Pride arrangeras. Men redan nu går det att värma upp då årets Pride-låt "One more in the crowd" släppts.

Framför låten gör Youtube-stjärnan och artisten Thomas Sekelius.

– Att dela titeln som årets Pride-artist med prestigefyllda artister som Ola Salo och Mariette känns fantastiskt. De har hållit på så länge och att jag ska gå i deras skor känns nervöst, men jag är taggad, säger han till TT.

Annons X

Pridefestivalen i Göteborg, den 10 juni 2017. Foto: Thomas Johansson/TT

Med låten vill Thomas att den som inte blivit utsatt av någon form av diskriminering ska förstå hur det är att leva utanför normen. Hur en vardag med blickar och kommentarer är. Men allra mest vill han att folk ska bli glada och danssugna när de hör den.

– Det är ingen djup låt som folk kommer att gråta till, det ville jag inte göra. Jag ville göra något man kan festa till. Jag vill belysa glädjen på Pride. Jag vill att folk ska skjuta bort det jobbiga med läggningar, homofobi och transfobi för stunden och festa och uppskatta det fina med Pride, säger han.

För honom är festivalen en frizon. En plats där han under en vecka på året kan känna sig säker och är omgiven av människor som vet hur det är att vara utanför. Men han ser det också som en påminnelse för dem som inte är speciellt insatta i olika hbtq-frågor.

– Det är många som tänker att man inte existerar om det inte är Pride. Homofobi baseras på okunskap och det är en bra vecka på året för upplysning. Det man inte vet kan man lära sig, säger Thomas Sekelius.

Stockholm Pride arrangeras mellan den 31 juli och 6 augusti. Paraden sker den 5 augusti och går från Kungsholmstorg till Östermalms IP.