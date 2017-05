Youtube okej – Dreamfilm olagligt

I maj faller domarna i två fall som rör ansvariga för två stora svenska strömningssajter, där rättegångarna har hållits under året.

I ena fallet, i Linköpings tingsrätt, rör det sig enligt IDG om fyra personer som står åtalade för att ha gjort 45 filmer tillgängliga på piratsajten Dreamfilm. Enligt åklagaren ska de ha dragit in över 900 000 kronor i annonsintäkter från sajten.

I det andra fallet är två män åtalade för att ha gjort 1 400 filmer tillgängliga via sajten Swefilmer. En av dem ska enligt åklagaren ha tjänat 14 miljoner kronor i annonsintäkter, och misstänks också för grovt penningtvättsbrott.