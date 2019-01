Tränaren Alejandro Toutparfait hjälper SPG:s läsare att komma i form.

Uppdrag:

Annons X

En 40-årig tvåbarnsmamma känner sig degig, sover dåligt och har ont i ryggen. Hon vill hitta en kontinuitet i sin träning och framåt våren känna sig tajtare och minst 5 kilo lättare. Hur ska hon göra?

Jag tycker att hon ska kombinera yoga och styrketräning. Yoga för rörligheten och styrketräning för just styrkan. Mixen av de två träningsformerna är jättebra. Tränar man alltför ensidigt leder det ofta till skador. Springer du varje dag kommer du förmodligen drabbas av löparknän. Yogar du varje dag får ofta problem med handlederna.

När det gäller träning tror jag på filosofin "less is more". Träna på max 70 procent av av din kapacitet. Det gör att kvaliteten på övningarna blir bättre. Du blir trött på rätt plats, i rätt muskelgrupp, och inte i hela kroppen. Det är inte meningen att man ska släpa sig hem efter ett pass på gymmet.

Sen är återhämtning lika viktig som själva träningen. Att gå "all in" och börja träna varje dag är en dålig metod. Tränar du rätt och lagom, bygger du långsamt upp kroppen, vilket leder att kroppen sedan vill bli tränad. Tänk på elitidrottare. De tar inte ut sig till max varje gång de tränar. Zlatan sitter och skrattar i omklädningsrummet efter en träning. Det gör han inte efter en match. Att träna betyder att öva på något.

Kör varannan styrka och varannan yoga. I styrkepass ska du fokusera mycket på core: mage och korsrygg.

Två favoritövningar:

Sidoplanka: Kör 15 till 30 sekunder per sida, upprepa tre gånger. Lägg dig raklång på höger sida av kroppen, lägg vänster ben över höger ben. Tryck ifrån med underarmen och högerfoten så kroppen lyfter från golvet, bara underarm och ena foten ska vara kvar i mattan. Och gärna om det går att få tåspetsarna att peka mot knät.

Benlyft: Lägg dig på magen på en hög bänk, med benen utanför bänken. Lyft upp bägge benen samtidigt, håll toppläget i 6-8 sekunder innan du släpper och lyfter på nytt, upprepa 6 gånger i 3 vändor.

I yogan föreslår jag att du växlar mellan bikram och yinyoga. Bikram om du är pigg och yin om du har lite mindre energi.

Kör tre till fyra gånger i veckan så kommer du märka en enorm skillnad fram till våren.

Alejandro Toutparfaitär professionell fighter och driver gymmet Yogastyrka i Stockholm.