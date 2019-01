Ymnigt snöfall på väg – SMHI varnar

– Det kommer in ett snöfallsområde västerifrån. Den drar in över västkusten runt midnatt och sprider sig åt nordost under natten och söndagsmorgonen. Till söndag kväll berörs hela Götaland och hela Svealand, säger Johan Lundgren, meteorolog på SMHI.

SMHI har utfärdat klass 1-varning för snöfall från söndag morgon i Skåne och Blekinge. Från söndag förmiddag gäller varningen även Kalmar län och Öland samt Värmland, Dalsland och området söder om Vänern.