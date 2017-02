Yigit segersäker inför titelmatchen

Anthony Yigit. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ena sidan handlar om allt fram till januari 2016 – andra om tiden med nye tränaren CJ Hussein.

– Nu boxas jag mer än att bara vara en slugger, säger han inför lördagens Europatitelmatch mot britten Lenny Daws.

– Who is this?

CJ Hussein svarar kort, bryskt och irriterat. Sedan konstaterar tränaren att Anthony Yigit inte kan prata i telefon och att intervjun får ske senare, efter träningspasset och närmare lunchtid.

Nästa samtal från TT, som är det tredje, tar svensken själv hand om.

– CJ är ärlig och rak. Man behöver inte vara orolig för att han ska snacka skit om dig bakom ryggen. Det han säger där har han redan sagt till dig, och då spelar det ingen roll om man blir sårad eller inte. Han är bara ärlig till 100 procent, säger Yigit.

– Som tränare är han väldigt strikt. Han tror på det han gör, och jag tror det här var precis den tränaren som jag behövde.

25-åringens långvariga samarbete med tränaren Vassili Boguslavsky nådde sitt slut i början av förra året. Vid den tidpunkten visste inte Yigit riktigt hur eller var han skulle få en fortsättning på boxningskarriären.

Men när promotor Nisse Sauerland tog honom till London fick situationen en snabb och bra lösning.

Yigit hittade St Pancras Boxing Gym – och CJ Hussein.

Året med nye tränaren har renderat i stora förändringar för svensken.

– Jag har blivit mer av en boxare. Nu tänker jag på små saker som jag tidigare inte hade tänkt på. Tidigare när jag har boxats har folk sett en krigare, en slugger. Nu kan jag försvara mig bättre och jag tänker på vad motståndaren kan tänkas göra, säger han.

– Jag har blivit mer taktisk, teknisk. Samtidigt har jag fortfarande fajtern inom mig, så den kan jag ju plocka fram om det behövs.

I Europatitelmatchen mot Lenny Daws i Westcroft Leisure Centre utanför London har Anthony Yigit tänkt sig att använda sig av hela sin repertoar.

– Vi planerar att inte låta honom bli bekväm i ringen. Vi ska se till att vara på redan från start så att han inte hinner tänka. Vi tänker gå på första, andra ronden ordentligt, så att han inte hinner komma in i andra andningen. Sedan ska vi boxa lite mer taktiskt, tekniskt och plocka i sär honom, säger Yigit.

En seger mot den tretton år äldre britten resulterar i första svenska Europatiteln sedan Anders "Lillen" Eklunds seger 1987.

Det är något som Anthony Yigit redan ser fram emot.

– Det vore stort. Jag är säker på mig själv, jag har tränat hårt inför den här matchen och det enda jag kan göra är att gå in och utföra det jag har tränat på. Det kommer att räcka, absolut.

Fakta: Anthony Yigit Född: 1 september 1991 i Farsta, södra Stockholm.

Längd: 171 cm.

Viktklass: Superlättvikt.

Meriter: Kvartsfinal i EM 2010, 2011. Nia i VM 2011. Deltog i London-OS 2012. Blev proffs den 13 april 2013 och har sedan dess gått 19 matcher med resultatraden: 18 segrar, varav sju via knockout, och en avgjord.

Aktuell: På lördagen möter han britten Lenny Daws om Europatiteln i superlättvikt.