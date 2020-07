Medan industrisemestern lider mot sitt slut har debatten om svensk elförsörjning hettat till igen. Under sommaren har akut effektbrist drabbat stora delar av södra Sverige. Trots att det är under vinterhalvåret som ett reservkraftverk i Karlshamn är tänkt att behövas, satte det oljeeldade verket igång under midsommarhelgen.

Det är bisarrt att Sverige av alla länder, som har EU:s lägsta andel fossila bränslen i sin elproduktion, startade ett oljekraftverk mitt under en av de varmaste sommarmånaderna. Särskilt mot bakgrund av att en ojämn elproduktion och kapacitetsbrister i elnätet har varit föremål för politiska diskussioner under flera års tid.