Yasin straffade Sundsvall

Häcken har förstärkt med en hel del offensiv rutin under sommaren. De två senaste nyförvärven, Mervan Celik och Mathias Ranégie, har visserligen inte hunnit debutera ännu. Men så länge räcker det gott med AIK-lånet Ahmed Yasin, som nu gjort fyra mål på fem matcher för sitt nya lag.

Den första fullträffen mot Gif Sundsvall kan han dock tacka kollegan Chisom Egbuchulam för. Den snabbe nigerianen ställde till med oreda i Sundsvallsförsvaret med sina löpningar och ordnade en straffspark i 25:e minuten när han föll efter en hård duell mot Marcus Danielsson.

Sundsvallsbacken var visserligen något missnöjd med domslutet:

– Jag vet inte. Det känns som att han springer in i mitt ben. Det är mer kamp om bollen. Men vi fick en billig straff senast, så det kanske var dags att vi fick en emot oss, sade Danielsson till C More.

Men det var ingen tvekan för Yasin. Han placerade bollen säkert vid ena stolpen och gav Häcken ledningen.

Sundsvall har haft oerhört svårt att göra mål i årets allsvenska och står på bara 14 gjorda mål efter 19 spelade matcher. Men mot Häcken saknades varken ambition eller möjligheter, inte minst bjöd gästerna på ett par vassa kontringar och några tunga distansskott.

Någon utdelning blev det dock inte den här gången heller. När laget tryckte på för en kvittering öppnades dessutom ytor i det annars välplacerade försvaret, vilket Yasin utnyttjade genom att mer eller mindre på egen hand kontra in 2–0 ett par minuter före slutsignalen.

Häcken är därmed uppe på femte plats i den allsvenska tabellen, bara två poäng från andraplatsen – och får dessutom förstärkning lagom till derbyt mot IFK Göteborg på söndag. Utöver att Mervan Celik och Mathias Ranégie ska vara tillgängliga för spel då, får även tränaren Mikael Stahre, uppvisad på läktaren i den tumultartade matchen mot Hammarby senast, vända tillbaka till bänken.

För Sundsvall, kvar på kvalplats, väntar närmast en måstematch mot Kalmar FF, ett av de andra lagen som är indraget i bottenstriden.