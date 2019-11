Woody Allen och e-handelsjätten och produktionsbolaget Amazon har kommit överens om en förlikning efter att Amazon valt att inte släppa Allens senaste film "A rainy day in New York", skriver Hollywood Reporter. Det blir därmed ingen domstolsförhandling i ärendet, och inga 630 miljoner kronor till Allen, som lämnade in en stämningsansökan mot Amazon för kontraktsbrott.