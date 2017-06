"Wonder Woman" slår kassarekord i USA

Gal Gadot spelar huvudrollen i "Wonder Woman". Arkivbild. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Superhjältefilmen "Wonder Woman" hade en lyckad premiärhelg i USA.

Filmen drog in motsvarande 866 miljoner kronor, vilket är en rekordnotering för en film med en kvinnlig regissör i USA, skriver Variety.

Regissören Patty Jenkins går därmed om Sam Taylor-Johnson vars film "Fifty shades of Grey" innehade det tidigare rekordet.

"Wonder Woman" drog även in mer pengar under premiärhelgen än andra superhjältefilmer som "Iron Man", "Doctor Strange" och "Thor".

I Sverige hade filmen biopremiär den 2 juni.