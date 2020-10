Wolodarski: Thunbergs dag på DN skadar inte journalistiken – tvärtom

Skälet till att jag litar på att Svenska Dagbladets journalistik står fri, är att jag vet att dess redaktion är professionell.

Det är en komplikation att ta emot stora belopp från staten, och jag är glad att DN medvetet avstått från det, men jag vet samtidigt att SvD:s journalister kan sitt jobb. De har integritet.

Det vore klädsamt om Anna Careborg reflekterade över SvD:s eget beroende av staten innan hon talar om för andra tidningar om hur viktigt det är att stå fri i sin verksamhet.

DN har bjudit in Greta Thunberg, världens just nu kändaste röst i klimatfrågan, för att under en dag i december vara vår gästande chefredaktör. Jag kvarstår vid denna enda dag som utgivare, och tar det fulla publicistiska och juridiska ansvaret för projektet.

Betyder detta att DN överger sitt oberoende? Givetvis inte. Det är samma professionella etik, samma journalistiska grundvärderingar som styr tidningen denna dag precis som årets övriga 364 dagar. Andra dagstidningar som brittiska Independent har gjort liknande projekt före DN.

Specialutgåvan med Greta Thunberg kommer förhoppningsvis att bli ett minst lika spännande journalistiskt projekt också för DN:s läsare, eftersom Thunberg bär med sig unika erfarenheter och kunskaper. Även brittiska public service-bolaget BBC samarbetar med Thunberg. Jag är övertygad om att det är till glädje för publiken.

Förhoppningsvis kan också vi inom medierna lära oss något.

Skälet till att vi bjöd in Greta Thunberg är att de flesta redaktioner, inklusive DN:s, under lång tid har misslyckats med att ge klimatet en rättmätig journalistisk behandling. Frågan hanteras inte som en kris, trots att forskarsamhället är överens om att den globala uppvärmningen allvarligt undergräver livsbetingelserna på jorden.