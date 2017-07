Wiz Khalifa ny kung av Youtube

Wiz Khalifa. Arkivbild Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Efter fem år har Youtube fått en ny etta på tronen, skriver Variety.

Wiz Khalifas "See you again" petade i måndags ned den koreanska popsensationen "Gangnam style" som den mest sedda videon någonsin. I skrivande stund har Wiz Khalifa just gått om "Gangnam style" i antal visningar och närmar sig tremiljarders-strecket.

"Gangnam style" laddades upp i juli 2012 och blev i december samma år den första video på Youtube som nådde en miljard visningar. "See you again" skrevs för soundtracket till "Fast and furious 8" och laddades upp i april 2015.

Av de 20 mest sedda videorna på Youtube är samtliga utom två musikvideor.