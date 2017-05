Wintour gestaltas i dramaserie

Anna Wintour. Arkivbild. Foto: Charles Sykes/AP/TT

Mediemakthavarna Anna Wintour, chefredaktör för amerikanska Vogue, och Tina Brown, tidigare redaktör på Vanity Fair och The New Yorker, ska gestaltas i rutan i den kommande dramaserien "All that glitters".

Handlingen bygger på Thomas Maiers ("Masters of sex") bok "Newhouse" och skildrar de två kvinnornas vänskap och rivalitet, och hur de navigerar varsin väg genom en mansdominerad värld, skriver The Hollywood Reporter.