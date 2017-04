Willow och Jaden Smith startar band

Willow Smith och Jaden Smith. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Kändisfamiljen Smith fortsätter att satsa på musiken. Nu startar syskonen Willow och Jaden ett gemensamt band, skriver Aftonbladet.

Det är Jaden Smith som skriver om projektet på Twitter, där han lagt ut ett ljudklipp från en ännu namnlös låt. Vad bandet, där även Jaden Smiths flickvän Odessa Adlon ingår, ska heta är heller inte känt.

18-årige Jaden Smith har tidigare bland annat rappat på Justin Biebers singel "Never say never". 16-åriga Willow Smith slog igenom med singeln "Whip my hair" 2011 och släppte debutalbumet "Ardipithecus" 2015. Även de båda syskonens pappa, filmstjärnan Will Smith, har en lång musikkarriär bakom sig. Sedan tidigare är det dessutom känt att han ger sig ut på en comebackturné i sommar.