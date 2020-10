Nej ...! Nu skrek jag fel mitt i Lotta Tejles monolog. Inte sa fel. Skrek. Eller snarare, på fel ställe. Jag och Sanna Sundqvist ska ropa ”Andra sidan är ni klara?” när Lotta berättar om författaren Caroline Lambs dramatiska förälskelse i poeten Lord Byron under 1800-talet, men nu var jag tio sekunder för tidig. Jag skriker ”ANDRA SIDAAAHH” och tystnar plötsligt. Ingen diskret miss. Vad har jag tagit? Jag har väl aldrig gjort fel där? Jag kan väl mitt och Sannas stick som ett rinnande vatten? Nej, tydligen inte. Fredag kväll och min hjärna har precis kollapsat mitt under pågående föreställning. Vi spelar Liv Strömquist tänker på sig själv på Dramaten och med kompromisslöst självförakt tar jag mig igenom den sista halvtimmen innan jag ber Lotta om ursäkt i applådtacket. Hon tittar på mig och säger med tydlig röst; ”Nej, William, så får du INTE tänka. Sånt händer hela tiden, det är en del av yrket!”. Hon säger med varm röst att jag ska släppa det, och viftar bort det som en småsak. Men under hela middagen på Misshumasshu (Birger Jarlspassagen) sitter jag med Sanna och hennes kompisar och nickar frånvarande med stirrig blick. Jahapp, trevlig helg då.

Lördag morgon pirrar det av ledighetspirr i magen. Jag köper frukostmackor till mig och min bästa vän Linda som anslöt i min Uber på vägen hem igår kväll. Vi äter frukost i sängen och kollar på Den gröna milen. Jag somnar om innan Tom Hanks haft sin första scen. Resten av dagen gör jag mig mentalt förberedd för kvällen jag längtat efter hela veckan.