William Kentridge gästar Dramaten i vår

Verket består av kammaroperan ”Waiting for the Sibyl”, en berättelse om vår längtan att komma i kontakt med krafterna som styr våra öden. Tre dansare och sex sångare samspelar med projektioner, skuggspel och musik. Den andra delen är kortfilmen ”The moment has gone” med musik skriven av pianisten Kyle Shepherd.

William Kentridge kommer i samband med besöket även att medverka i ett publiksamtal och genomföra ett Performance Lecture om sitt konstnärskap. Gästspelet är en del av det nya formatet för Bergmanfestivalen och biljetterna släpps under hösten 2020.