Wiktoria och Andreas Weise gästar TV4:s allsångsprogram "Lotta på Liseberg" i sommar. Dessutom kommer Göteborgsoperan att bjuda på ett smakprov av musikalen "Oliver!" den 5 augusti, enligt ett pressmeddelande.

Wiktoria Johansson kom på en åttonde plats i årets Melodifestival med låten "Not with me". Det var tredje gången som 22-åringen medverkade i tävlingen och hon har gått till final varje gång. Hon gästar Lotta Engberg i Göteborg den 15 juli.