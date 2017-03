Wikileaks: CIA kan använda tv:n för avlyssning

Den gråtande ängeln

Foto: Lee Jin-man/TT

Ett av hacking-verktygen som figurerat i media är the Weeping Angel (den gråtande ängeln) som uppges kunna få en Samsung smart-tv att spela in konversationer. Den är döpt efter en karaktär i sci-fi-serien Doctor Who, som står stilla som en staty.

Namnet kan ha valts ”för att du tror att den inte är levande, men den är det, du tror att den inte gör något men det gör den”, säger Alan Woodward, en säkerhetsexpert som ger råd till Europol och var tidigare rådgivare åt Storbritanniens spionbyrå GCHQ.

Wikileaks indikerar att tv:n tenderar att stänga av sig själv, precis som den gråtande ängeln kan verka frusen kan den komma till liv när du inte tittar. Samsungs smart-tv har en röststyrd funktion där tittaren kan be tv:n om vissa saker, enligt Wikileaks är det denna mikrofon som används av CIA.

Brittiska spioner från MI5 hade enligt Wikileaks en roll i utvecklandet av den gråtande ängeln. Metoden förvandlar tv-apparater till mikrofoner. När användaren är säker på att tv:n är avstängd spelar den egentligen in.

I juni 2014 höll CIA och MI5 en gemensam workshop för att förbättra hackningen, vilken vid tidpunkten tycks ha haft Samsungs F8000 som mål, enligt organisationen.

Wikileaks skrev på onsdagen att attacken mot Samsungs smarta tv var utvecklad i samarbete med Storbritanniens MI5. Efter angreppet placerar den gråtande ängeln tv:n i ”fejk-off”-mode, så att ägaren falskeligen tror att tv:n är av när den egentligen är på. I ”fejk-off”-mode fungerar tv:n som en avlyssningsapparat och spelar in konversationer i rummet och skickar dem till CIA:s hemliga server.

Metoden kan också avslöja dina tv-vanor, som kan ge indikationer gällande politiska ställningstaganden, religiös tro eller associationer.

Dessutom menar Wikileaks att samma metod kan tillämpas på smarta telefoner. Du tror att telefonen är avstängd, men egentligen spelar den in och filmar.

Härnäst svaga punkter hos mobiltelfoner: