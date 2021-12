Wien tar itu med nazikonst

En målning föreställer stadens opera med nazistflaggor och svastikor invävda i tapeterna. Utställningen ”Vienna falls in line. The politics of art under national socialism” öppnade i oktober och är en del av en nu pågående uppgörelse med ett fult kapitel i den österrikiska historien, skriver AFP.

Utställningskuratorerna har varit noga med att inte ge den nazistiska konsten alltför mycket ”aura”.