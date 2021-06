WHO manar ressugna européer till försiktighet

– Med ett ökande antal sociala tillställningar, större rörlighet bland befolkningen och festivaler samt sportevenemang under de kommande veckorna, så manar WHO till fortsatt försiktighet, säger Hans Kluge under en presskonferens.

Hans Kluge säger fortsatt att den nuvarande vaccinationsgraden bland européer inte är tillräckligt hög för att folk ska sluta hålla avstånd till varandra.