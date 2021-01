WHO: Tygmunskydd fungerar

I Tyskland och Österrike tillåts nu bara personer med kirurgiska munskydd i kollektivtrafiken och i affärer. Tygmunskydden anses inte säkra mot coronavirusets nya mutationer.

Men Världshälsoorganisationen WHO har inga planer på att ändra sina riktlinjer. WHO säger att "tygmunskydd kan användas av personer under 60 år och som inte har underliggande sjukdomar".