Världshälsoorganisationen (WHO) har under den senaste tiden stått i centrum för allmänhetens intresse genom sin viktiga roll i bekämpandet av covid-19-pandemin. WHO är ett av de mest centrala fackorganen inom FN och har sitt huvudkontor i Genève. Den internationella organisationen skapades 1948 med det övergripande syftet att bidra till att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. I sitt informations-, koordinerings- och hjälparbete ska organisationen stödja regeringar i att bekämpa sjukdomar, inte minst de som riskerar att utvecklas till epidemier och pandemier. Mer specifikt har WHO fyra uppgifter: epidemiologisk kartläggning, kampanjer mot spridandet av epidemier, allmän sjukdomsbekämpning samt reformer av nationella hälsovårdssystem. WHO är också ansvarig för publikationen World Health Report och World Health Survey.

I boken ”The World Health Organization: A history” (Cambridge University Press) tecknar folkhälsoforskarna Marcos Cueto, Theodore M Brown och Elizabeth Fee organisationens förhistoria, tillkomst och över 70-åriga existens fram till och med 2019. Boken behandlar således inte den senaste tidens dramatiska händelseförlopp. Författarna belyser emellertid på ett klargörande sätt de utmaningar som WHO har mött genom åren, vilket ger perspektiv på den aktuella kampen mot det nya coronaviruset.