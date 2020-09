WHO: Rekordmånga covidfall – men färre döda

Spridningen av coronaviruset tycks ta fart över stora delar av världen, enligt färsk statistik från Världshälsoorganisationen (WHO). Under vecka 38 rapporterades 1 998 897 nya fall globalt, en ökning med sex procent från föregående vecka och den högsta veckosiffran hittills under pandemin, enligt FN-organet.

Antalet döda har dock minskat. Förra veckan rapporterades 37 700 dödsfall, vilket är tio procent färre än föregående vecka. Särskilt från Nord- och Sydamerika samt från Afrika rapporteras färre döda.