Antalet nya covidfall per vecka har nästan fördubblats globalt de senaste två månaderna och närmar sig nu de högsta noteringarna under pandemin. Det uppger Tedros Adhanom Ghebreyesus som är chef för Världshälsoorganisationen (WHO).

– Antalet fall och döda fortsätter att öka i oroande takt, säger han på en pressbriefing som fokuserar på virusläget i Papua Nya Guinea och västra Stillahavsområdet.