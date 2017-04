WHO misstänker uranförgiftning i Johannesburg

Slumområdet Snake Park i Johannesburgs utkant ligger precis intill en av stadens 600 slagghögar från guldbrytningen. Nu larmar experter för att gifterna i slagghögarna leder till omfattande hälsoproblem hos lokalbefolkningen. Foto: Peter Alestig

JOHANNESBURG Cancer, njursvikt, nedsatt mental förmåga, barn med omfattande fosterskador – riskerna med uranförgiftning är lika många som allvarliga. Och i Johannesburg kan de vara vanligare än någon annanstans i världen. Uppskattningsvis 1,6 miljoner av stadens invånare bor i områden som är direkt utsatta för slagghögar med mycket höga urannivåer.

Trots det har ingen studie granskat hur omfattande uranförgiftningen av lokalbefolkningen är – förrän nu. I en unik studie samlar WHO, tillsammans med lokala forskare, in hår från flera frisörsalonger i drabbade områden och analyserar urannivåerna i hårstråna.

Och det är en studie som, enligt flera experter SvD pratat med, skulle kunna få omfattande ekonomiska konsekvenser för regionen – och inte minst alla de fattiga sluminvånare som drabbats.

Annons X

En tidigare studie har konstaterat urannivåer 4 350 gånger över det normala hos boskap i ett drabbat område.

För det är framför allt de fattiga områdena som utsatts för uranförgiftningen, berättar tyska Frank Winde, professor vid Northwestern University i Sydafrika och en av dem som arbetar med studien.

– Vi har genomfört kartläggningar av detta och det är tydligt att de rikare områdena generellt sett inte är utsatta för risker, säger han.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Förgiftningen sker sannolikt genom flera kanaler. Lokalbefolkningen andas in de små partiklar som blåser in över deras bostäder. Samtidigt för regnvatten gifterna in i både grundvatten och ytvatten – och där tar uranet sig lätt vidare in i växter och djur som dricker vattnet eller betar i området. En tidigare studie har konstaterat urannivåer 4 350 gånger över det normala hos boskap i ett drabbat område.

I slumområdet Riverlea har radioaktiviteten uppmätts till 7 mikrosievert i nivå med området kring Tjernobyl i dag. Källan till radioaktiviteten är de stora mängder uran som finns i slagghögarna i området Foto: Peter Alestig

Samtidigt är okunskapen om gifterna omfattande i slumområdena. Kristna grupper uppges genomföra dop i det giftiga vattnet, medan barn som leker i slagghögarna får i sig giftig sand genom munnen. Gravida kvinnor äter rent av kakor som tillverkats av den mineralrika med dödligt giftiga sanden, berättar Frank Winde.

Väl inne i kroppen kan uranet skada ofödda barn, påverka kroppens immunsystem, störa metabolismen, skada njurar och leda till cancer, berättar Frank Winde.

Det är en känslig fråga, därför är det så viktigt att arbeta med WHO med detta.

Med tanke på omfattningen av potentiella skador och det mycket stora antalet drabbade, är det kanske inte undra på att flera experter SvD talat med vittnar om hur starka ekonomiska intressen motarbetar forskningen på miljökatastrofen.

Frank Winde påpekar visserligen att ointresset från myndigheterna delvis kan bero på alla de andra problem som Sydafrika brottas med – men instämmer i bilden att deras studie kan leda till krav på ekonomisk kompensation för de som drabbats och storskalig sanering av gamla gruvområden.

– Det är en känslig fråga, därför är det så viktigt att arbeta med WHO med detta, säger han.