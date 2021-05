WHO lovar att titta på förslag till reformer

Världshälsoorganisationen (WHO) kommer att sätta sig in i rekommendationerna från en fristående expertpanel som utrett organisationens agerande när coronavirusutbrottet först blev känt. Panelen har föreslagit omfattande reformer för att förhindra liknande utbrott i framtiden.

Panelen (The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, IPPPR) lade fram en rad rekommendationer för att se till att det internationella samfundet ska reagera snabbare framöver. Bland annat vill panelen att det skapas ett säkerhetsråd för globala hot inom FN och en ekonomisk beredskaps- och forskningsfond som världens länder årligen bidrar till samt ett nytt internationellt legalt bindande ramverk. Det existerande ramverket för medlemsländerna inom WHO – det så kallade internationella hälsoreglementet (IHR) – anses inte ha räckt till.