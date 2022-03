Världshälsoorganisationen (WHO) oroas över att kriget i Ukraina kan få en negativ inverkan på hur pandemin utvecklas i området, rapporterar CNN.

WHO säger att man befarar att många kommer att bli allvarligt sjuka eller avlida eftersom vaccinationsgraden är relativt låg i Ukraina, liksom i flera av grannländerna. I Ukraina är cirka 35 procent av befolkningen fullvaccinerad enligt Our world in data.