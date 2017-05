WHO-kandidat ifrågasätts efter bidrags- och kolerafusk

Etiopiens före detta hälsominister och tills nyligen utrikesminister Tedros Adhanom. Foto: Martial Trezzini/AP

GENÈVE I en hemlig omröstning avgörs vem som blir ny generaldirektör för WHO efter kinesiskan Margaret Chan. De tre slutkandidaterna är brittiske David Nabarro, pakistanska Sania Nishtar och Etiopiens Tedros Adhanom. En kritikstorm har blåst upp kring etiopiske Tedros som var landets hälsominister mellan 2005 och 2012, och därefter utrikesminister fram till nyligen.

En del av klandret gäller hur Tedros handskades med stora bidrag under sin tid som hälsominister. Enligt en rad etiopiska frivilligorganisationer försvann stora medel, något som backas upp i en revisionsrapport från Bill & Melinda Gates-stöttade The Global Fund.

I rapporten konstateras att bidrag till hälsoministeriet 2012 för att bekämpa aids, malaria och tuberkulos misskötts och att drygt 7 miljoner dollar ska betalas tillbaka till fonden. ”De uppställda målen har inte nåtts, kontroller brustit och byggande av hälsocenter har överstigit budgeten med 54 procent”, heter det i rapporten.

Annons X

Revisorer vid amerikanska hälsoministeriet och Center for Disease Control (CDC) har också riktat skarp kritik mot hur Etiopiens hälsoministerium hanterat aidsbidrag då Tedros var hälsominister. De konstaterar i en rapport som SvD läst att 29 ”otillåtna transaktioner” skett och kräver att pengar betalas tillbaka.

”En finansiell genomgång visar att 294 654 dollar i transaktioner var otillåtna och ska återbetalas till CDC”, enligt rapporten.

”Under Tedros Adhanoms ledning var hälsoministeriet präglat av vanskötsel. Det är svårt att se hur en person med sådan komprometterande resumé kan vara seriös kandidat för den respekterade och viktiga positionen som generaldirektör för WHO”, skriver 20 etiopiska frivilligorganisationer i ett öppet brev.

Om han inte lyckats sköta landets hälsoministerium hur kan man lita på att han ska kunna sköta WHO?

Tedros anklagas vidare för att avsiktligt ha ignorerat kolerautbrott i Oromia-regionen 2008 när han var hälsominister.

Regeringen vägrade tala om kolera av rädsla för ekonomiska följder som handelsembargo och minskad turism, enligt en utredning av Society for Disaster Medicine and Public Health. ”Tedros avstod avsiktligt från att stoppa krisen och var därmed ansvarig för att tusentals etiopier dog”, enligt Ethiopian Advocacy Group.

Det framhålls också att Tedros är central medlem i Tigrayfolkets befrielsefront, TPLF, som anklagas för systematiska människorättsbrott och politiskt förtryck. Det kastar ytterligare en skugga över hans WHO-kandidatur, enligt kritikerna.

Tedros var också Etiopiens utrikesminister då svensk-etiopiske läkaren Fikru Maru greps 2013, samt under de tre år Fikru fick vänta på dom under eländiga förhållanden. ”Tedros var i slutändan ansvarig för Fikrus gripande och behandling”, säger Zelealem Tessema vid Taskforce for Human Rights Justice in Ethiopia till SvD.

– Men värst är att Tedros vägrat erkänna kolerautbrottet och misskött bidrag samt blundar för att människorättsbrott begås. Hur kan en person med sådant vanrykte och brist på integritet vara bra för att hela världens hälsa?, säger han och tillägger:

– Om han inte lyckats sköta landets hälsoministerium hur kan man lita på att han ska kunna sköta WHO?

Från Tedros team tillbakavisas all kritik och man uppger att det handlar om en ”smutskastningskampanj i sista minuten” innan valet av WHO-chef ska avgöras.

Men är Tedros en lämplig kandidat till WHO-posten med sådan kritik som omger honom ? SvD ställer frågan till Sveriges sjukvårdsminister Annika Strandhäll inför tisdagens omröstning i Genève. Hon vill inte uppge vem Sverige ska rösta på, och svarar kortfattat:

– Vi har tre kvalificerade kandidater. Vi har undersökt om det finns någonting som skulle diskvalificera någon men inte funnit något. Det är viktigt att vi får en bra och drivande generalsekreterare som har trovärdighet i globala hälsofrågor.