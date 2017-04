”WHO har en viktig roll i kampen mot moderna sjukdomar”

Dr David Nabarro arbetade tillsammans med svensken Hans Rosling under ebola-epidemin. Foto: Pressbild

DEBATT | VÄRLDSHÄLSODAGEN

Vi lever i en värld som är i konstant förändring. Oförutsägbara klimatmönster, nya dieter och nya sätt att kommunicera påverkar våra liv. Bland alla dessa förändringar är hälsa en värdefull tillgång och vi måste vara noga med att stödja den. Knappa resurser, nya sjukdomar och förnyade hot från bakterier som står emot antibiotika utmanar våra ansträngningar att bibehålla god hälsa.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Idag, den 7 april, är det Världshälsodagen så det är kanske lägligt att reflektera över detta. Det fruktansvärda utbrottet av ebola i Västafrika 2014 dödade 11 000 människor och skapade stora rubriker. Sverige, Storbritannien och många andra länder hjälpte människorna i Västafrika att svara på utbrottet. Jag minns när jag arbetade med framlidne professor Hans Rosling som arbetade som frivillig i Västafrika när jag ledde FN:s respons på ebola. Hans hjälpte oss som arbetade för att motverka utbrottet att inse nyttan med bra data och noggranna tolkningar för att förstå hur utbrottet framskred. Sättet han gjorde det på var en lektion i kärlek till människan och vi älskade honom för detta.

Om en sjukdom kan jämföras med musik var utbrottet av ebola sent 2014 dramatiskt, dissonant och högljutt. Men hur är det med de sjukdomar som är mer lågmälda och knepiga att upptäcka? I år har Världshälsoorganisationen, WHO, bett oss synliggöra det tysta lidandet hos miljoner människor som drabbas av mentala sjukdomar. Den vanligaste av dessa är depression, som drabbar mer än 300 miljoner människor över hela världen och varierar stort i svårighetsgrad. Precis som ebola, precis som malaria, så dödar depression. Tragiskt nog är självmord den näst vanligaste orsaken till dödsfall bland 15-29-åringar och vi vet att människor som drabbats av depression kan vända sig till droger, mat eller andra beroenden som kan orsaka fysisk skada.

Det finns många fler siffror som jag skulle kunna använda, men jag är säker på att ni förstår min poäng. Helt enkelt att det är dags att uppmärksamma mental sjukdom på riktigt, att investera mer i mental hälsa. Det är inte bara det rätta att göra, det är även en smart användning av resurser. Investering i mental hälsa är ekonomiskt vettigt: varje dollar som investeras i att öka behandling av depression och ångest ger 4 dollar tillbaka i form av bättre hälsa och förmåga att arbeta.

Jag tror starkt på att ”inte lämna någon bakom” och det kommer att vara hjärtat i mitt arbete om jag får privilegiet att bli WHO:s nästa generaldirektör.

Vi vet alla att det är bättre att förebygga än att bota – vare sig vi stödjer hälsa, undviker katastrofer eller förvaltar pengar. Det här gäller helt klart för icke överförbara sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och mentala sjukdomar. Enligt min erfarenhet förstår människorna och regeringen i Sverige att det har fördelar i sig själv att stödja hälsa, att det låter alla ha en aktiv roll i sin utveckling. Det här gäller i synnerhet för kvinnor och flickor, särskilt att kvinnor ska kunna vara trygga när det gäller sin sexuella och reproduktiva hälsa, vilket gör det möjligt för dem att bidra fullt ut till en hållbar utveckling som följer Agenda 2030.

Sverige och Storbritannien har förenat sina krafter med ett växande antal länder runt om i världen för att motverka bakteriers resistens mot medicinerna som används för att kontrollera dem. De här resistenta bakterierna kallas ibland för ”superbakterier”. Det behövs ett samordnat agerande för att ta itu med antibiotikaresistens som för samman regeringar, civilsamhället, näringsliv och vetenskap. Nyligen inspirerades jag under ett besök hos Hans Roslings lärdomssäte, det banbrytande Karolinska institutet, där forskare genomför forskning i världsklass om antibiotikaresistens. De delade också med sig av sina resultat om vilka sätt våldsamma konflikter leder till långvariga fysiska och mentala trauman, ett av mina intressen efter mitt arbete i olika konfliktområden. Vi måste alla göra mer för att utrusta de modiga kvinnor och män som skyndar till våldsamma platser för att hjälpa skadade. Sveriges egen utrikesminister Margot Wallström var en av dem som visade vägen när hon arbetade som FN:s första särskilda sändebud för att förhindra sexuellt våld i konflikter.

Vi förväntar oss alla att Världshälsoorganisationen ska lyfta fram hälsoutmaningar och dela erfarenheter från olika delar av världen om vad som fungerar bäst. Jag vill att WHO ska bli mer av en katalysator, mer dynamiskt och öka sitt gensvar. Det måste veta vad som händer under utbrott och i konflikter, det måste föra talan för människor i nöd och för effektiva partnerskap. Förbindelserna mellan WHO:s närvaro i länder, dess regionala direktorat och dess huvudkontor i Genève måste vara högeffektiva och varje öre bör användas på bästa sätt. Helt enkelt, WHO är redo för en uppgradering.

Under min 40-åriga karriär har jag visat ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, strävat efter att försäkra att olika policy sätter människor främst och hjälper till att förbättra deras levnadsstandard. Jag tror starkt på att ”inte lämna någon bakom” och det kommer att vara hjärtat i mitt arbete om jag får privilegiet att bli WHO:s nästa generaldirektör. Jag är fast besluten att säkerställa att de mest sårbara som migranter och flyktingar inte glöms bort, att kvinnor får tillgång till den hälsovård de behöver och att människor överallt ska kunna se fram emot en hälsosammare framtid.

Dr David Nabarro

särskild rådgivare till FN:s generalsekreterare för Agenda 2030 för hållbar utveckling och klimatförändring

Dr David Nabarro var FN:s huvudförhandlare för de Globala Målen och Agenda 2030, och kandiderar nu till posten som generaldirektör för Världshälsoorganisationen, WHO