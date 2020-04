WHO: Sex miljoner fler sjuksköterskor behövs

Världens sjuksköterskor är vårdens ryggrad eftersom majoriteten av vårdpersonalen är just sjuksköterskor. Så står det i en ny rapport som skrivits av Världshälsoorganisationen, WHO, och International Council of Nurses, ICN.

Enligt rapporten finns i dag knappt 28 miljoner sjuksköterskor. För att möta vårdbehovet skulle det behövas ytterligare sex miljoner sjuksköterskor.