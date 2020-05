WHO: 500 000 fler kan dö i aids i Afrika

Drygt 16 miljoner människor i subsahariska Afrika får antiretroviral behandling mot hiv. Om inte åtgärder sätts in för att trygga tillgången till vård och de livsviktiga läkemedlen riskerar konsekvensen att bli 500 000 extra aidsrelaterade dödsfall under 2020–2021, larmar Världshälsoorganisationen (WHO).

Siffran bygger på modellering utifrån ett scenario där leveranserna av antiretrovirala läkemedel störs i sex månader, medan länderna koncentrerar sig på att bekämpa covid-19.