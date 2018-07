Våren 2010 var det jaktsäsong på Whitney Houston. Den våren, i kölvattnet av albumet "I look to you", skickades hon nämligen ut på turné. Albumet som kom på senhösten året före hade klassats som en comeback, ett modernt r’n’b-album med ambitionen att återta henne superstjärnestatus.

Turnén var raka motsatsen, en kringresande katastrof som drog runt världen och 3 juni landade på Forum i Köpenhamn. Jag var där. Whitney lallade sömndrucket runt över scenen, sjöng några takter, slutade igen, pladdrade på om Michael Jackson och sin hemlängtan. Bara någon halvtimme in hade halva publiken gått. Jag satt på pressbänken nere på golvet och minns de två festklädda väninnorna på raden framför som sorgset sjönk ihop i sina stolar. Och jag minns att jag sneglade åt sidan och noterade kroppsspråket hos mitt skrå: händer framför munnar, uppspärrade ögon, axlar och huvuden som lystet ryckte till vid varje falsk not och sluddrigt mellansnack.