Whitney-hyllning till Sverige

I höst kommer hyllningskonserten "The greatest love of all – the Whitney Houston show" till Sverige för fem turnéstopp. Showen, som turnerat över hela världen, är en tribut till sångerskan och soulikonen Whitney Houston, som gick bort i februari 2012.

Som Houston hörs den sydafrikanska sångerskan Belinda Davids, som fick jobbet bland 15 000 sökande, enligt ett pressmeddelande. Tillsammans med flera andra sångare och dansare framför Belinda Davis Houstons största hitlåtar

Turnéplan: 19/10 Örebro, 20/10 Stockholm, 21/10 Nyköping, 22/10 Malmö, 23/10 Göteborg