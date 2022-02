West End glittrar igen: ”Underbar respons”

Utanför Playhouse Theatre ringlar en lång kö jäms Northumberland Avenue, in under tågvalven vid Embankment Station. Ingången är för tillfället en källardörr som inga besökare tidigare använt. Det beror varken på coronarestriktioner eller ombyggnad. I regissören Rebecca Frecknalls produktion av ”Cabaret” har hela teatern förvandlats till Kit Kat Club där musikaldramat utspelar sig och samtidigt säkerställt showen som Londons ”hottest ticket in town”.

Nya skyltar lyser upp fasaden, och väl nere i källaren lockas vi in i en labyrintisk underjord. En dunkel, rödskimrande 1930-talsmiljö befolkad av burleska klubbkaraktärer som dansar och spelar instrument. Runt den runda scenen i salongens mitt är parkettraderna ersatta med små bord där gäster passas upp av vitklädda servitörer. Det bjuds enklare trerätters och poppas champagne. Den intima stämningen är elektrisk.