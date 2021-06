Weinstein-utredning blir film

Carey Mulligan och Zoe Kazan ska spela huvudrollerna i "She said", en film som skildrar New York Times utredning av Harvey Weinstein, rapporterar Deadline.

Det var de två journalisterna Megan Twohey och Jodi Kantor som i oktober 2017 avslöjade de utbredda anklagelserna om sexuella trakasserier som enligt offren pågått i flera årtionden. Fler kända skådespelare som Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette och Rose McGowan berättade om filmproducentens övergrepp.