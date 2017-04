Weeping Willows

Berättelsen om 90-talet har på många sätt kidnappats av Henrik Schyffert. Visst var livet på Södermalm fyllt av ZTV, Weiron i ottan och ironiska berusningar på Galliano Hot Shots, men det fanns också en gravallvarlig sida. Till sorten som definitivt kunde hålla sig för skratt hörde Weeping Willows, och oavsett vad man tyckte om deras redan då kraftigt bakåtsneglande debutalbum när det begav sig, så är det svårt att bestrida att ”Broken promise land” var soundtracket till alla politiska samtal strax innan stängning på Kvarnen.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Att 20 år har runnit förbi mellan den tiden och deras jubileumsspelning på Globen är aningen svårt att greppa. Det skulle tidsmässigt kunna jämföras med att se The Beatles malplacerade i 1982, mitt bland new romantic-kajaler och assymetriska Human League-frisyrer, men Weeping Willows räddas av en tidlöshet i deras eviga nostalgi. Storbildsskärmarna innan spelningen visar svartvita tårpilar (Weeping Willows) i duggregn, alltmedan Joni Mitchell sjunger sorgset om ”The light” i högtalarna. Sedan går bandet på, backade av ett Gävle Symfoniorkester och ett arrangemang som inte hade gjort bort sig på Isaac Hayes ”Hot buttered soul”.

Med Magnus Carlson som crooner i vit blazer och krås mot en fond av stråkar, drar tankarna iväg till en exotisk James Bond-miljö, hockeyrinken i Globen till trots. Det svulstigt lyxiga arrangemanget är vackert, men visst går det också att sakna den där lilla illröda The Clash-badgen på det begagnade kavajslaget, den som fanns där då det begav sig. Att spela ett gammalt album i sin helhet har blivit ett allt vanligare koncept i en tid när popkulturen är ständigt besatt av sitt förflutna. Den brittiske journalisten och författaren Simon Reynolds har skrivit en utmärkt bok i ämnet (Retromania), men i just Weeping Willows fall blir det någon slags märklig rundgång i resonemanget. För här handlar det om ett band som redan när omvärlden var upptagna med att dansa till Masters at Work, ville låta som Roy Orbison.

Annons X

Det var ett vinnande koncept då, och det fungerar friktionsfritt än idag. Bandets egna nationalsång ”Broken promise land” är lika högt smäktande som alltid, men när samtliga spår från ett album ska framföras finns det förstås också några dalar. Eller som en man inne på toaletten under pausen uttryckte det; ”det är ändå lite synd att det inte är mer mos i alla låtar på den där skivan”. Denna önskan kan stundtals också märkas hos sångaren Magnus Carlson, under exempelvis den mer dansanta ”Eternal flames” känns det som om han får hålla tillbaka på northern soul-dansstegen för att hålla det ”Weeping Willows”. Och sorgset svårmod dansar sällan, även om den delvis nyvunna publiken efter ”Så mycket bättre” vill så.

Extranumren är sedan längre än konsertens originalidé och ibland dessa står ”The burden” ut som bandets höjdpunkt, trots att den kom ett decennium senare än kvällens ursprungliga ämne.