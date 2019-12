Smaka på Londons bästa burgare, besök inbjudande hotellbibliotek och spana in konstutställningar på Tate Britain.

Bo: The Cadogan i Chelsea totalrenoverades nyligen och resultatet är strålande. Inte minst det egna biblioteket, kurerat av bokhandlaren John Sandoe Books. En annan favorit är Bankside, som är nästan lika mycket ett konstgalleri som ett hotell. Här finns dessutom en ateljé där man kan se unga lokala konstnärer skapa sina verk.

Ät: Hamburgertrenden börjar klinga av och krögarna bakom Four Legs at Compton Arms kommer sent till festen. Men ibland kan det vara bra att låta andra göra misstagen, för den här gastropuben serverar Londons bästa burgare. Lite kryddigare är konceptet hos Peter Sanchez-Iglesias och hans restaurang Decimo. Här är det moderniseringar av de spanska och mexikanska köken som gäller.

Se: William Blake må ha varit missförstådd av sin samtid i slutet av 1700-talet men idag räknas konstnären och poeten som en verklig visionär. Tate Britain tar ett ambitiöst grepp och visar hela konstnärskapet, inte minst Blakes nyskapande bibelillustrationer.