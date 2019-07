Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sitter i en Uber på väg från restaurangen till vårt hotell i Portland. En jättebillboard förkunnar plötsligt ”good weed” och en joint, förstorad till 8–10 meter lång, lyser upp den sena kvällen med sin naturgröna bakgrund.

”Det där ser ni inte i Sverige”, skrattar föraren, medan jag försöker förklara för vår nioårige son vad det är reklam för. ”En cigarett med speciell ”tobak” som är olaglig i Sverige, men laglig här i Oregon sedan flera år.”

Ett par dagar senare är vi på väg söderut ner mot Kalifornien, där marijuana – eller cannabis som drogen heter – tilläts för privat bruk för ett drygt år sen. Legaliseringen blev omskriven eftersom staten är folkrik och har så stor kulturell påverkan internationellt. I varenda TV-serie och film som utspelas i Kalifornien röks det just nu på – ung som gammal, hej vilt. Det är som att alla längtat efter dagen då det öppet gick att visa sin kärlek till att röka gräs. Eller som den 90-åriga Anna Madrigal i Netflixserien Tales of the city säger: ”Alkohol gör en dum, gräs gör en intressant.”

Legaliseringen av cannabis är ett sätt att kontrollera dess pengar istället för att de hamnar på svarta marknaden.

Apropå det, en tysk vinmakare som säljer mycket vin i USA berättade för mig om sin senaste resa till Los Angeles. En dag bjöd hans importörer på garden party. Importörerna rökte på, sen sov de halva partyt. Han drack vin och socialiserade. En annan dag stack de ut och fiskade. Importörerna rökte på och sov hela båtresan. Han fiskade. Han visade mig flera bilder på de två vinimportörerna i olika sovande poser från deras helg tillsammans. Verkligen intressanta killar! Eller?

Oavsett vad vi tycker om det omsätter cannabismarknaden snart 70 miljarder kronor om året i Kalifornien, enligt en artikel i LA Times. Legaliseringen är ett sätt att kontrollera dessa pengar istället för att de hamnar på svarta marknaden. Samtidigt finns något slags folkhälsotänk där pengar satsas på information, varningar och regelverk. Inte alls långt ifrån svensk alkoholpolitik alltså.

Den nya guldruschen breder ut sig i Kalifornien. På vissa ställen, som i Mendocino och Santa Barbara, konkurrerar marijuanaodling med vinodling –inte minst om skördearbetarna. De får nämligen bättre betalt för att plocka marijuana än vindruvor, dessutom kan de få arbete året runt. Cannabis konkurrerar också med vin i fråga om konsumtion. I andra stater har vindrickandet gått ner med uppåt 15 procent när drogen legaliserats. För Kaliforniska vinproducenter blir det helt klart kännbart.

Så vad är nästa steg? Cannabissommelierer som kan allt om historia, jordmån, växtplats, hur och när det ska rökas, och till vad? Lugn, det finns redan – om än ganska inofficiellt. För oss som vuxit upp i ett samhälle som så tydligt markerat att cannabis är en livsfarlig drog känns det förstås konstigt. Men där har vi olika sanningar, vi och många amerikaner.

En sak är dock säker, vinets kultur är än så länge betydligt större och mer utbredd, även här i USA. Så medan solen går ner över stränderna i Carmel sippar jag på ett glas friskt och fylligt chardonnayvin. Det är den enda drog jag behöver.