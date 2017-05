Way Out West släpper sju nya akter

Jonathan Johansson kommer till Way Out West. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Vince Staples, Beth Dito, Jonathan Johansson, Shout Out Louds, Sigrid, El Perro Del Mar och ARY är klara för Way Out West i Göteborg, meddelar festivalen.

Norska Sigrid spås en ljus framtid. I våras fick hon sitt stora genombrott med "Don't kill my vibe" och hon har hyllats av amerikansk musikpress som Rolling Stone och Billboard.

Way Out West äger rum den 10–12 augusti. Bland övriga klara artister finns Lana Del Rey, Pixies, Frank Ocean, Band of Horses och Migos.