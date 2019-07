Way Out West presenterar två nya akter

Knappt en månad återstår innan årets upplaga av Way Out West drar i gång i Slottsparken i Göteborg, med Cardi B, Stormzy och The Cure som internationella dragplåster. Nu meddelar festivalen att man fyllt på artistförrådet med ytterligare två akter.

Torsdagen den 8 augusti går r&b- och soulinspirerade Sabina Ddumba upp på scen, och lördagen två dagar senare är det dags för Madi Banja, som tidigare i sommar släppte debutalbumet "Välsignelsen", att göra detsamma.