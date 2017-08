Way Out West

Slottsskogen badar i sol när den elfte upplagan av Way Out West inleds på torsdagen. Två avhopp från forne frontpersonen i Gossip, Beth Dito, samt dansmusikens mest högljudda riot grrrl, dj:en Black Madonna, gör att Slowgold fått blixtinkallas. Om i alla fall Black Madonna brukar stå för mer utav ett kompromisslöst ös, så ersätts hon och Ditto nu av Amanda Wernes mjuka gitarrspel och hypnotiska prärierock. Till det var redan spelningar med Säkert!, The Radio Dept. och The Shins bokade, vilket får inledningen av festivalen att gå i den smalare popmusikens tecken.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Men det är inte utmanande pop som spelar huvudrollen just idag. Torsdagens – och kanske hela festivalens – största dragplåster är utan konkurrens Frank Ocean. Utöver honom har Way Out West också bokat två av de största hiphopakterna från Atlanta: Migos och Young Thug.

Det är tidig kväll och Migos officielle dj, Dj Durel, är den som först gör entré på den stora Flamingoscenen. Om vi av händelse skulle ha glömt bort vart vi befinner oss nånstans så blir vi påminda var och varannan minut att vi är i ”fucking Sweeeeeden”. Han får också publikhavet att ge sig på vad som annars brukar vara paradgren hos fans av Bruce Springsteen, vågen. Efter drygt en kvart gör de så entré, en av världens just nu största grupper – oavsett genre. Quavo hoppar fram över scenen och visar sina diamantprydda tänder och runt hans hals gnistrar en gigantisk Yoda. Bredvid sig har han Offset som verkar lätt rörelsehindrad av sina lika tajta som knallgula jeans. Takeoff har en lite blygsammare framtoning och håller sig också mer i bakgrunden musikaliskt. Dj Durel fungerar, utöver att han levererar de beats över vilka trion rappar, som en sorts extraresurs som fyller i orden där det behövs.

Annons X

Migos succé kan te sig rätt osannolik, eller som det heter i deras megahit ”Bad and Boujee”, de kom från ingenting till nånting. Deras ruffiga bakgrund är vida dokumenterad, men efter att ha fått ett större publikt genombrott med låten ”Versace”, har musikkarriären nått alla möjliga toppar. Förra årets ”Bad and Boujee” tog sig till förstaplatsen på världens största försäljningslista, Billboard. Till skillnad från de låtar som brukar nå den typen av framgångar är den på intet sätt medryckande eller omedelbar. Istället maler den på med ett beat som är lika hårt som repetitivt. Deras sävliga trapbeats, som låter näst intill identiska, får också hela spelningen att kännas som en och samma låt. Och hur gärna de än vill kan rökmaskinerna varken rädda trions slappa autotunerap eller halvhjärtade engagemang.

Migos-medlemmen Offset under sin spelning på första dagen av på Way Out West i Göteborg. Foto: Thomas Johansson / TT

Samtidigt som en annan akt från från Atlanta, Young Thug, får Linnétältet att fyllas till bredden går indielegendarerna Pixies upp på den stora Azaleascenen. Med facit i hand borde de två kanske bytt plats, då Young Thug (som är både mer intressant och melodiös än Migos) tvingas bryta sin konsert då entusiastiska fans klättrar upp för tältets pelare – samtidigt som kön in till tältet aldrig upphör. Glesare är det framför Pixies som låter ljuvt brötiga och oväntat vitala. När gitarristen Joey Santiago skapar rundgång med sin gubbkeps ser det lika töntigt ut som det låter fantastiskt.

Men torsdagens stjärna heter förstås Frank Ocean. Med den kollektiva sucken färskt i minne, då Ocean ställde in sin spelning här 2012, börjar publiken oroligt skruva på sig när han blir märkbart försenad. Men från inledande ”Solo” har han oss i sitt grepp. Showen är lika minimalistisk som effektfull, där riktat ljus mot en discokula får ljusfläckar att dansa över kvällshimlen. Ett tjugotal violinister och gitarrister – som befinner sig så långt från Pixies uttryck man kan komma – genomför Oceans vision på scen. Deras återhållsamma spel hörs bara från några av de specialmonterade högtalarna, vilket skapar känslan av att vi befinner oss mitt i Franks musikaliska universum. Och att få bevittna en själfull perfektionist förändra föreställningen av vad en festivalspelning kan vara är inget annat än en ynnest.